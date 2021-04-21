Джон Стоунс получил прямую красную карточку за грубый фол в центре поля. Видео

В Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» проходит матч 32-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Манчестер Сити». После первого тайма счёт 2:1 в пользу гостей.



На 42-й минуте защитник «Ман Сити» Джон Стоунс прямой ногой шипами влетел в ногу нападающему «Виллы» Джейкобу Рэмси, за что сначала получил жёлтую карточку от арбитра, но в игру вмешался VAR. Судья изучил повтор, выбежал на поле — и достал красную карточку, оставив «горожан» в меньшинстве.

Видео момента нарушения Джона Стоунса

Подопечные Хосепа Гвардиолы в 32 матчах набрали 74 очка и занимают первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Астон Вилла» (44) — на 11-м месте. У бирмингемцев два матча в запасе.