Сверхэмоциональная реакция Хосепа Гвардиолы на удаление игрока «Ман Сити». Видео

В Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» проходит матч 32-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Манчестер Сити». После первого тайма счёт 2:1 в пользу гостей.



На 42-й минуте защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс был удалён, получив прямую красную карточку от главного арбитра матча Питера Бэнкса. Судья поменял своё изначальное решение не удалять Стоунса только после просмотра VAR. На данный эпизод эмоционально отреагировал главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола — он на протяжении долгого времени разъярённо спорил с резервным арбитром Энтони Тейлором, махал руками и общался на повышенных тонах.

Видео реакции Хосепа Гвардиолы на удаление Джона Стоунса

Подопечные Хосепа Гвардиолы в 32 матчах набрали 74 очка и занимают первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Астон Вилла» (44) — на 11-м месте. У бирмингемцев два матча в запасе.