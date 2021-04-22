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Обзор волевой победы «Ман Сити» над «Астон Виллой» в матче с двумя удалениями

Обзор волевой победы «Ман Сити» над «Астон Виллой» в матче с двумя удалениями
Футбол / Англия 0
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Во вторник, 21 апреля, в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» состоялся матч 32-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Манчестер Сити». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе «горожан» отличились Филипп Фоден и Родриго Эрнандес. Автором единственного забитого мяча «Астон Виллы» стал Джон Макгинн. Отметим, что в матче было сразу два удаления – по одному в составе каждой из команд.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор встречи «Астон Вилла» — «Манчестер Сити».

Подопечные Хосепа Гвардиолы в 33 матчах набрали 77 очков и уверенно лидируют в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, опережая ближайшего преследователя — «Манчестер Юнайтед» — на 11 очков (у «красных дьяволов» есть матч в запасе). «Астон Вилла» (44) — на 11-м месте. У бирмингемцев два матча в запасе.

Сверхэмоциональная реакция Хосепа Гвардиолы на удаление игрока «Ман Сити». Видео
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