Сигурдссон пропустит матч со «Спартаком». КДК РФС не стал отменять жёлтую карточку

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон пропустит матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Об этом сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.
«Мы рассмотрели заявление ЦСКА об отмене жёлтой карточки Сигурдссону. Приняли решение отказать в удовлетворении заявления об отмене предубеждения. Арнор Сигурдссон пропустит следующий матч РПЛ. Данное решение принято в связи с заключением ЭСК. Они постановили, что решение принято правильно», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» принимал московский ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Олимпийском парке Адлера и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля. «Сочи» в 26 матчах набрал 43 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (46) идёт на пятом месте.
- 22 апреля 2021
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