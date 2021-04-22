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В оргкомитете Евро-2020 отреагировали на слухи, что Англия получит больше матчей турнира

В оргкомитете Евро-2020 отреагировали на слухи, что Англия получит больше матчей турнира
Футбол / Евро-2020 0
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Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин прокомментировал слухи, что Англия получит больше матчей турнира за ключевую роль в борьбе с Суперлигой.

«Скорее всего, информация о том, что Англия получит больше матчей Евро за ключевую роль в борьбе с Суперлигой — это домыслы какого-то автора. Очень странная увязка. Организация матчей должна исходить из организационных возможностей, а не по каким-то другим причинам. УЕФА будет оценивать именно возможности по организации, эпидемиологическую ситуацию. УЕФА — достаточно профессиональная организация, которая движет интересами турнира», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Накануне, 21 апреля, из списка городов-хозяев Евро-2020 был исключён Бильбао. Под вопросом также остаётся готовность Дублина и Мюнхена принять матчи турнира.

Источник: Англия получит больше матчей Евро за ключевую роль в борьбе с Суперлигой
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