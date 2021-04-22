На ЧМ-2022 в Катаре будет реализована экологичная транспортная система, сообщает Верховный комитет по проведению и наследию ЧМ-2022.

Отсутствие внутренних рейсов позволит значительно сократить выбросы углерода и воздействие на окружающую среду. Аэропорт является одним из самых экологически чистых в регионе, у него международный углеродный сертификат уровня 3 Метро будет интегрирован с наземным общественным транспортом. Парк новых автобусов станет усилением для общей транспортной инфраструктуры Катара. Около 20% автобусов — электрические, а оставшаяся часть работает на дизельном топливе, соответствующем экологическому стандарту Евро 5, что обеспечивает гораздо меньше выбросов, чем обычные автомобили.

В Катаре также уже есть большой парк электросамокатов и велосипедов, которые люди могут брать напрокат. Велосипеды и скутеры являются частью общей транспортной системы, они доступны во многих общественных местах, в том числе на набережной Дохи и в парках, и позволят болельщикам быстро передвигаться между всеми городскими локациями.