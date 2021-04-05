Украинские полицейские будут обеспечивать безопасность на ЧМ-2022 в Катаре

В обеспечении порядка на чемпионате мира по футболу 2022 года, который пройдёт в Катаре, примут участие украинские полицейские. Об этом по итогам поездки в Катар сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«В следующем году будет чемпионат мира по футболу в государстве Катар, и наши полицейские поедут помогать в обеспечении безопасной ситуации на улицах Катара в течение чемпионата мира. Наших уже берут как лучших», – цитирует Зеленского «Украинская правда».

Напомним, матч открытия ЧМ-2022 запланирован на 21 ноября 2022 года и должен пройти на стадионе «Аль Бейт» в городе Эль-Хаур. Групповой этап продлится до 2 декабря, а уже на следующий день стартует стадия 1/8 финала, последние матчи которой состоятся 6 декабря. 9 и 10 декабря пройдут четвертьфинальные встречи, а 13 и 14 – полуфинальные.

Финал чемпионата мира состоится 18 декабря в городе Лусаиле на одноимённом стадионе вместимостью 80 тыс. зрителей. Матч за третье место пройдёт днём ранее в Дохе на арене «Халифа», вмещающей более 45 тыс. болельщиков.