Гей-драму «Фанаты» запретили к показу в рамках Московского международного кинофестиваля. Премьера была запланирована на 23 апреля, сообщает телеграм-канал Василия Конова «K/On/Off».
«Фанаты» — история двоих скинхедов-болельщиков из Москвы, убивающих геев и состоящих в сексуальных отношениях друг с другом. 25-минутная драма основана на реальных событиях.
Фильм «Фанаты» претендовал на награду за лучший короткий метр на Dublin Independent Film Festival и номинирован за лучшую операторскую работу на кинофестивале в Осло. Кроме того, фильм выбран в программу South Western International Film Festival (Онтарио, Канада), NewFilmmakers Los Angeles (США) и ЛГБТ-кинофестиваля в Любляне (Словения), а также был показан во внеконкурсной программе фестиваля PÖFF Shorts в Таллине.
- 22 апреля 2021
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