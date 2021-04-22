Гей-драму «Фанаты» запретили к показу в рамках Московского международного кинофестиваля. Премьера была запланирована на 23 апреля, сообщает телеграм-канал Василия Конова «K/On/Off».



«Фанаты» — история двоих скинхедов-болельщиков из Москвы, убивающих геев и состоящих в сексуальных отношениях друг с другом. 25-минутная драма основана на реальных событиях.



Фильм «Фанаты» претендовал на награду за лучший короткий метр на Dublin Independent Film Festival и номинирован за лучшую операторскую работу на кинофестивале в Осло. Кроме того, фильм выбран в программу South Western International Film Festival (Онтарио, Канада), NewFilmmakers Los Angeles (США) и ЛГБТ-кинофестиваля в Любляне (Словения), а также был показан во внеконкурсной программе фестиваля PÖFF Shorts в Таллине.