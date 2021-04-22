Фридель: в Англии футбол является религией, а американские инвесторы этого не понимают

Бывший вратарь сборной США Брэд Фридель поделился мнением о Европейской Суперлиге.



«Важно посмотреть на обе стороны медали, чтобы понять, почему приняты те или иные решения. В США нормально создавать новые проекты в области спорта. Это может вызывать возмущения у фанатов, но если у тебя не заладятся дела в одном месте, всегда можно переехать в другое, создать новый клуб – в Америке такое происходит каждый год. И такой подход в США намного легче воспринимают. Да, если клуб переезжает в другой город, какие-то протесты всегда есть, но через год все свыкаются с произошедшим.



И вот, собравшись вместе, американские, иностранные владельцы явно не подумали, насколько серьезной будет ответная реакция болельщиков при создании Суперлиги. Одна из ошибок, которую допускают американские владельцы в Европе, особенно если говорить об Англии, – они не до конца понимают, насколько важны футбольные клубы для фанатов. Эта значимость намного больше, чем в американском спорте. Для них любимый клуб — это своеобразная религия. Многие выстраивают свою жизнь вокруг футбольных клубов.



Даже при переименовании стадиона, которое принесёт клубу деньги, можно получить негативный отклик от преданных фанатов. Люди на всех уровнях английского футбола ценят традиции, связанные с их командами, и иностранные владельцы этого не понимают. Они видят суммы, видят доходы от спонсоров и сосредотачиваются на коммерческой стороне, но упускают, что в футболе есть и люди, а не только деньги.



Если ты приезжаешь в Англию и покупаешь клуб, ты должен знать его историю и культуру, понимать, что происходит в стране, и в соответствии с этим вести свою работу, а не пытаться подстроить всех остальных под себя. И так это работает в любой стране. После подобных решений можно потерять большую часть болельщиков», – заявил Фридель в интервью Sky Sports.



Брэд Фридель за свою карьеру выступал во многих командах АПЛ: с 1997 по 2000 год он защищал цвета «Ливерпуля», с 2000 по 2008 год американский вратарь выступал в «Блэкберн Роверс», с 2008 по 2011 год Брэд был стражем ворот «Астон Виллы», а с 2011 по 2015 год он был голкипером «Тоттенхэм Хотспур». В составе «Блэкберна» в 2002 году Фридель стал обладателем Кубка Лиги.



Проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут играть 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили 12 топ-клубов (шесть английских, три испанские и три итальянские). Однако после ряда призывов от футбольных федераций и ассоциаций, а также после угроз санкциями от УЕФА и ФИФА клубы начали отказываться от участия в турнире.

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