Болельщики «Ливерпуля» опубликовали открытое письмо в адрес владельцев команды

Одна из самых многочисленных и известных фанатских групп «Ливерпуля» Spion Kop 1906 опубликовала открытое письмо в адрес владельцев и руководителей мерсисайдцев.



«Джону Генри, Тому Вернеру, Билли Хогану и другим представителям FSG.



Как фанаты мы потрясены событиями последних нескольких дней. Из-за вашего невежества, отсутствия консультаций с болельщиками и непонимания вы снова навлекли позор и смущение на наш любимый клуб. За последнее десятилетие руководители клуба допустили колоссальные ошибки из-за необдуманных решений, принятых либо без общения с болельщиками, либо с пренебрежением к заботам болельщиков.



У нас была массовая забастовка на «Энфилде» по поводу цен на билеты, а затем по поводу прав на название нашего стадиона, на которое вы тоже пытались претендовать. Позже вы допустили фиаско, отправив сотрудников клуба в неоплачиваемый отпуск в разгар пандемии коронавируса. Последней каплей стала последняя неделя, которая показала, что история повторяется с вашим решением по поводу Европейской Суперлиги.



За последние несколько дней вы проявили полное презрение к Юргену Клоппу, игрокам, персоналу и болельщикам, что поистине позорно. Хватит допускать бесчисленные ошибки, после которых следуют бесчисленные извинения. Это всё наносит ущерб репутации нашего клуба и нашего города. Мы не хотим больше пустых или снисходительных извинений, мы хотим перемен. Нам нужны действия, а не слова.



Мы призываем вас сесть за стол переговоров с организованными группами фанатов, мы призываем вас прислушаться к нам, а также мы призываем допустить представителя болельщиков в совет директоров, чтобы предотвратить дальнейшие ошибки, которые приносят позор и смущение репутации футбольного клуба «Ливерпуль».



Мы ожидаем вашего ответа на это сообщение и консультаций с болельщиками по дальнейшим шагам до начала сезона-2021/2022. Спасибо за внимание», — гласит обращение, опубликованное на странице Spion Kop 1906 в «Твиттере».



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