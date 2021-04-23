Мертенс повторил рекорд по голам за «Наполи» в Серии А

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс повторил рекорд Антонио Вояка по голам за «Наполи» в Серии А, забив 102 мяча, сообщает «твиттер» Gracenoto Sports.



Сегодня состоялся матч «Наполи» — «Лацио». Встреча 32-го тура итальянской Серии А прошла на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. «Наполи» одержал победу со счётом 5:2. На 65-й минуте Дрис Мертенс забил четвёртый мяч своего клуба, благодаря техничному удару в верхний угол ворот. Данный гол позволил итальянскому нападающему сравняться с бывшим игроком неаполитанского клуба Антонио Вояком по количеству забитых мячей в Серии А.



Напомним, что Мертенс является рекордсменом по числу голов в истории «Наполи». Учитывая сегодняшний матч, за 354 встречи в футболке «партенопейцев» он забил 135 голов.