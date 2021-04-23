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Экс-вратарь «Ростова» Радич: после потери почки помог Кадыров, дал $ 50 тыс.

Экс-вратарь «Ростова» Радич: после потери почки помог Кадыров, дал $ 50 тыс.
Футбол / РПЛ 0
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Бывший вратарь «Ростова» Деян Радич рассказал о помощи, которую он получил после потери почки.

«К нормальной жизни я возвращался где-то три-четыре месяца, а полностью восстановился, наверное, только через год. Самой неожиданной поддержкой стал звонок от Кадырова, который в тот момент помог мне финансово — $ 50 тыс. дал. Не помню, был ли я ещё в больнице или уже вышел, когда он позвонил. Это для меня крайне неожиданно — ладно бы там кто-то из клуба связался, а он-то ко всей этой истории прямого отношения не имел.

Долго говорили? Да нет. «Как дела», «давай выздоравливай», «мы поможем, не переживай». Буквально пару минут. А потом уже из клуба позвонили, деньги передали.

Деньги перевели «Ростову», который потом уже передал их мне. Но тогда разные ситуации были, да. Были люди, которые реально хотели помочь, были те, кто не очень рвался это делать», — цитирует Радича Sport24.

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