Калакуцкий: в случае выхода «Крыльев» в РПЛ все игроки получат дополнительные премиальные

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий высказался о результатах и перспективах команды.

«В первую очередь нужно поблагодарить игроков команды и тренерский штаб за выход в финал Кубка России. Для «Крыльев» это большое достижение. Следует отдельно отметить болельщиков и их поддержку, которые тоже сыграли очень важную роль. Их вклад в этот результат очень существенный. Поддержка команды была потрясающей.

Как сохранить команду и игроков? Изначально стоит отметить большой прогресс в плане постановки командной игры. Безусловно, в «Крыльях» есть яркие игроки, но хочется обратить внимание именно на организацию и системность игры команды. Несомненно, очень важно максимально сохранить команду. Со своей стороны клуб делает и будет делать всё для этого.

В случае выхода команды в Премьер-лигу все игроки команды получают дополнительные премиальные выплаты, также многие игроки получают увеличение зарплат по контракту. Клуб всё предпринимает для того, чтобы игроки продолжили играть за «Крылья Советов» и радовали самарских болельщиков.

Хотелось бы, чтобы футболисты понимали: если получается так прогрессировать и развиваться в «Крыльях», не факт, что так же будет и в других клубах. Также важен и фактор тренера: когда есть такое взаимопонимание, единое восприятие футбола и позитивный микроклимат — это всё тоже положительно сказывается и на результатах, и на прогрессе футболистов.

Стоит ли дать лидерам отдохнуть перед финалом Кубка России? Необходимо помнить — у нас впереди важнейший отрезок из шести матчей в ФНЛ. Из них четыре матча — в гостях. Любые промежуточные победы хороши, но самый главный результат — возвращение в РПЛ. Что касается финала Кубка России, то я не сомневаюсь, что весь коллектив отдаст все силы на поле, чтобы завоевать первый в истории трофей», — сказал Калакуцкий в беседе с Ильёй Никульниковым.