Курьёзнейший автогол в матче «Арсенал» — «Эвертон». Видео

В Лондоне на стадионе «Эмирейтс» проходит матч 33-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Эвертон». Идёт 89-я минута встречи, счёт 1:0 в пользу гостей.



На 76-й минуте нападающий «ирисок» Ришарлисон де Андраде с острого угла пробил или прострелил на партнёра, мяч проскочил между ног голкипера «Арсенала» Берндта Лено и влетел в ворота. Курьёзный гол пропустил немецкий страж ворот «канониров». Позже АПЛ посчитала, что это автогол.

Видео курьёзного гола Ришарлисона

Лондонский «Арсенал» в 32 матчах набрал 46 очков и занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Эвертон» (49) идёт на восьмом месте, а также имеет матч в запасе.



В первом круге турнира «Эвертон» обыграл «Арсенал» со счётом 2:1. Встреча состоялась 19 декабря 2020 года.