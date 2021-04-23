Курьёзнейший автогол в матче «Арсенал» — «Эвертон». Видео

В Лондоне на стадионе «Эмирейтс» проходит матч 33-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Эвертон». Идёт 89-я минута встречи, счёт 1:0 в пользу гостей.
На 76-й минуте нападающий «ирисок» Ришарлисон де Андраде с острого угла пробил или прострелил на партнёра, мяч проскочил между ног голкипера «Арсенала» Берндта Лено и влетел в ворота. Курьёзный гол пропустил немецкий страж ворот «канониров». Позже АПЛ посчитала, что это автогол.
Видео курьёзного гола Ришарлисона
Лондонский «Арсенал» в 32 матчах набрал 46 очков и занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Эвертон» (49) идёт на восьмом месте, а также имеет матч в запасе.
В первом круге турнира «Эвертон» обыграл «Арсенал» со счётом 2:1. Встреча состоялась 19 декабря 2020 года.
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