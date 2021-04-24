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Фанаты устроили акцию протеста против владельца «Арсенала», требуя его отставки. Видео

Болельщики «Арсенала» в преддверии матча 33-го тура АПЛ с «Эвертоном» (0:1) вышли на акцию протеста против владельца клуба Стэна Кронке.

Болельщики «канониров» в большом количестве собрались на улицах города, в частности, около стадиона «Эмирейтс», и скандировали кричалки против американского бизнесмена. Поводом для недовольства болельщиков послужила ситуация с участием «Арсенала» в проекте Европейской Суперлиги.

Фанаты массово выкрикивали фразу: «Стэн Кронке, убирайся из нашего клуба». На одном из баннеров было написано: «Наш клуб, наш дом, продай, Стэн». У многих болельщиков были таблички с надписью «Кронке — вон».

Фанаты «Арсенала» устроили акцию протеста против владельца клуба

Ранее Джош Кронке, сын Стэна, по видеосвязи пообщался с болельщиками на фоне истории с созданием Европейской Суперлиги. Во время конференции фанатами поднимался вопрос о возможной продаже клуба.