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Джошуа Кинг может перейти в «Галатасарай»

Джошуа Кинг может перейти в «Галатасарай»
Футбол / Англия 0

Форвард «Эвертона» Джошуа Кинг может перейти в турецкий «Галатасарай». Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, «Галатасарай» готов предложить 29-летнему норвежскому нападающему долгосрочный контракт. Сообщается, что английский клуб не планирует продлевать соглашение с футболистом. Контракт заканчивается в конце июня 2021 года.

Кинг перешёл в «Эвертон» из «Борнмута» в минувшее зимнее трансферное окно. Форвард провёл девять матчей в составе «ирисок» и не отличился результативными действиями. Также Кинг выступал за «Блэкберн», «Халл Сити», «Боруссию» (Мёнхенглалбах) и «Престон». За сборную Норвегии нападающий играет с 2012 года.

После 34 туров турецкой Суперлиги «Галатасарай» с 66 очками находится на третьем месте, отставая от лидера – «Бешикташа» – на шесть очков.

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