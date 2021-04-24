Джошуа Кинг может перейти в «Галатасарай»

Форвард «Эвертона» Джошуа Кинг может перейти в турецкий «Галатасарай». Об этом сообщает Football Insider.
По информации источника, «Галатасарай» готов предложить 29-летнему норвежскому нападающему долгосрочный контракт. Сообщается, что английский клуб не планирует продлевать соглашение с футболистом. Контракт заканчивается в конце июня 2021 года.
Кинг перешёл в «Эвертон» из «Борнмута» в минувшее зимнее трансферное окно. Форвард провёл девять матчей в составе «ирисок» и не отличился результативными действиями. Также Кинг выступал за «Блэкберн», «Халл Сити», «Боруссию» (Мёнхенглалбах) и «Престон». За сборную Норвегии нападающий играет с 2012 года.
После 34 туров турецкой Суперлиги «Галатасарай» с 66 очками находится на третьем месте, отставая от лидера – «Бешикташа» – на шесть очков.
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