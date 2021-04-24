Игрок «Нефтехимика» Уридия: когда впервые увидел Бердыева, казалось, что передо мной Путин

Полузащитник «Нефтехимика» Мераби Уридия сравнил бывшего главного тренера «Рубина» Курбана Бердыева с Президентом России Владимиром Путиным.



«Я был очень близок к дебюту за «Рубин». Постоянно тренировался с командой, познакомился с игроками. В последнем матче года против «Спартака» мы играли в Казани. Проигрываем 0:1, вдруг мне Бекиич кричит, чтобы я шёл разминаться. В последний момент он передумал меня выпускать, и с тех пор я прокручиваю в голове тот момент. Уже появилась «Казань Арена», на которой тоже хочется сыграть.



Когда он мимо проходил, всегда ощущалось напряжение. Когда я впервые вживую увидел, казалось, что передо мной Путин. Такая же степень важности и ответственности.



Если хотя бы на пару секунд встретишься с его глазами, кажется, что он тебя всего просканировал и прочитал. Мне казалось, что он попадал в голову и всё о тебе узнавал. Похожее испытываешь с Уткульбаевым, они, мне кажется, в чём-то похожи», — цитирует Уридию Metaratings.

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