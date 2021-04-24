«Урал» — «Ахмат»: прямой эфир матча начнётся в 14:00

Сегодня, 24 апреля, состоится матч «Урал» — «Ахмат». Встреча 27-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Урал» — «Ахмат» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга. Ассистенты — Александр Богданов (Верея) и Андрей Образко (Ставрополь). Резервный рефери — Сергей Чебан (Москва).
«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Ахмат».
«Урал» в 26 матчах набрал 30 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (35) — на 10-м месте.
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