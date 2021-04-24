Тихий: Глушаков опытный и профессиональный — не более того. Что значит царь, король?

Капитан «Химок» Дмитрий Тихий рассказал о положении полузащитника Дениса Глушакова в команде.



«Я сменил не одну и не две команды, разных ребят видел. Здесь собраны очень профессиональные футболисты. Большая группа игроков, которые профессионально работают и до, и после тренировок. Занимаются в зале — самостоятельно, без тренеров, без какого-то указания. Кухарчук, Трошечкин, Филин, Данилкин — здесь достаточно футболистов.



Хотелось бы поделиться капитанской повязкой с Глушаковым? Да нет, что вы такое говорите. Причем здесь это? Это для журналистов Глушаков что-то такое большое, а для нас он обычный футболист, опытный, профессиональный — не более того. Что значит царь, король? Сколько футболистов в мире, они все цари? Глушаков — хороший простой парень. Вносит вклад и в результат, и в тренировочный процесс.



Как относимся к поражению в финале Кубка России? То, что пропустили в конце с пенальти, — да, обидно. Но с другой стороны, это большой опыт, эта игра очень многое дала ребятам в команде, в том числе и мне», — цитирует Тихого «Матч ТВ».

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