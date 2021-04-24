Сент-Максимен — болельщику: относитесь к Мане с уважением. Мне ещё далеко до его уровня

В матче 33-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал «Ньюкасл Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась вничью – 1:1.
После матча один из болельщиков в «Твиттере» написал вингеру «Ньюкасла» Аллану Сент-Максимену: «Можешь переходить в „Ливерпуль“, а Садио Мане пусть идёт своей дорогой». 24-летний француз быстро отреагировал на данное сообщение, ответив: Я знаю, ты думаешь, что это хорошее сообщение для меня, но мне это не нравится. Пожалуйста, относитесь к Мане с уважением. Вы неблагодарны, ведь он уже много сделал для «Ливерпуля» и продолжает отдавать всего себя для команды. Мне ещё предстоит пройти долгий путь, прежде чем я смогу достичь его уровня», — написал футболист «сорок» на своей странице в "Твиттере".
В нынешнем сезоне АПЛ Аллан Сент-Максимен провёл 20 матчей, забил три гола и сделал четыре результативные передачи. Садио Мане в 30 матчах набрал 13 очков по системе «гол+пас» (8+5).
Видеообзор матча «Ливерпуль» — «Ньюкасл»
Подопечные Юргена Клоппа в 33 матчах набрали 54 очка и занимают шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ньюкасл Юнайтед» (36) — на 14-м месте.
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