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«Локомотив» обыграл «Тамбов», забив 5 мячей

«Локомотив» обыграл «Тамбов», забив 5 мячей
Футбол / РПЛ 0
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Сегодня, 24 апреля, состоялся матч «Тамбов» — «Локомотив». Встреча 27-го тура Российской Премьер-Лиги прошла на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск.

На 31-й минуте система VAR отменила пенальти в пользу «Локомотива». Но спустя 9 минут гол Гжегожа Крыховяка, с передачи Фёдора Смолова, вывел московский клуб вперёд. После обращения главного арбитра к помощи VAR взятие ворот засчитали. На 45+2-й минуте «Тамбов» сравнял счёт, Азер Алиев с близкой дистанции отправил мяч в ворота. После перерыва команды показали ещё более атакующий футбол. Нападающий «Локо» Фёдор Смолов забил на 47-й минуте, а его одноклубник Гжегож Крыховяк на 60-й минуте оформил дубль. На 74-й минуте защитник москвичей Мурило записал один гол на свой счёт.

«Тамбов» упустил шанс отыграться на 77-й минуте, когда полузащитник тамбовчан Юрий Бавин не реализовал пенальти. Но спустя 2 минуты Денис Кайков исправил оплошность одноклубника. Финальную точку в матче поставил гол защитника «Локомотива» Мацея Рыбуся на 81-й минуте.

Финальный свисток рефери зафиксировал результативную победу «Локомотива» 5:2.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Ассистенты — Егор Болховитин (Ленинградская область) и Илья Елеференко (Москва). Резервный рефери — Роман Сафьян (Москва).

«Локомотив» в 27 матчах набрал 52 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (13) — на 16-м месте.

Россия - Премьер-Лига. 27-й тур
24 апреля 2021, суббота. 19:00 МСК
Тамбов
Тамбов
Окончен
2 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Крыховяк – 40'   1:1 Алиев – 45+2'   1:2 Смолов – 47'   1:3 Крыховяк – 60'   1:4 Мурило – 74'   2:4 Кайков – 78'   2:5 Рыбусь – 79'
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