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«Балтика» обыграла брянское «Динамо»

«Балтика» обыграла брянское «Динамо»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 38-го тура Футбольной национальной лиги калининградская «Балтика» переиграла брянское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Калининград» и завершилась со счётом 2:0.

На 9-й минуте встречи счёт открыл защитник калининградцев Аслан Дудиев. На 90-й минуте преимущество «Балтики» увеличил Михаил Маркин.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным. Ассистенты — Михаил Иванов и Артур Зайнагутдинов. Резервный судья — Тарас Шевченко.

«Балтика» набрала 67 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Калининградцы не потеряли шансов на попадание в зону стыковых матчей РПЛ-ФНЛ. «Динамо» (29) занимает 20-е место в таблице.

ФНЛ - Первый дивизион. 38-й тур
24 апреля 2021, суббота. 19:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 0
Динамо-Брянск
Брянск
1:0 Дудиев – 9'   2:0 Маркин – 89' (пен)
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