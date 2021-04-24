«Балтика» обыграла брянское «Динамо»

В матче 38-го тура Футбольной национальной лиги калининградская «Балтика» переиграла брянское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Калининград» и завершилась со счётом 2:0.

На 9-й минуте встречи счёт открыл защитник калининградцев Аслан Дудиев. На 90-й минуте преимущество «Балтики» увеличил Михаил Маркин.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным. Ассистенты — Михаил Иванов и Артур Зайнагутдинов. Резервный судья — Тарас Шевченко.

«Балтика» набрала 67 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Калининградцы не потеряли шансов на попадание в зону стыковых матчей РПЛ-ФНЛ. «Динамо» (29) занимает 20-е место в таблице.