«Валенсия» спаслась от проигрыша «Алавесу», Черышев вышел на 61-й минуте

В матче 32-го тура испанской Примеры «Валенсия» сыграла вничью с «Алавесом». Встреча проходила на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершилась со счётом 1:1.

На 60-й минуте встречи форвард «Валенсии» Кевин Гамейро забил гол, однако судья отменил его после вмешательства VAR. На 84-й минуте счёт открыл Йон Гвидетти, ему ассистировал Томас Пина. Спустя пять минут защитник валенсийской команды Хосе Луис Гайя восстановил равновесие. За две минуты до этого защитник «Алавеса» Хавьер Лопес получил красную карточку.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на поле на 61-й минуте матча.

«Валенсия» набрала 36 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Алавес» (31) — на 16-м месте.