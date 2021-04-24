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«Шеффилд» обыграл «Брайтон», прервав серию из шести поражений подряд

«Шеффилд» обыграл «Брайтон», прервав серию из шести поражений подряд
Футбол / Англия 0

В матче 33-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» переиграл «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча проходила на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

На 19-й минуте единственный гол в матче забил нападающий «Шеффилд Юнайтед» Дэвид Макголдрик. Бен Осборн с фланга прострелил в штрафную, Макголдрик пробил, попал в защитника, мяч срикошетил к линии штрафной, где Паскаль Гросс очень неловко его обработал, по сути, вернув Дэвиду, который из центра штрафной поразил левый угол ворот.

«Шеффилд» прервал серию из шести поражений подряд. «Юнайтед» набрал 17 очков и занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон энд Хоув Альбион» (34) — на 16-м месте.

Англия - Премьер-лига. 33-й тур
24 апреля 2021, суббота. 22:00 МСК
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Окончен
1 : 0
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Макголдрик – 19'
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