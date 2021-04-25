«Уотфорд» хочет подписать Эшли Янга на следующий сезон

Английский «Уотфорд» в ближайшее трансферное окно хочет подписать игрока миланского «Интера» Эшли Янга, у которого летом истекает контракт с «неррадзури». Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщил журналист Никола Скира.

Отметим, Янг является воспитанников «Уотфорда», а за основной состав этой команды он выступал с 2003 по 2007 год.

В текущем сезоне Серии А 35-летний Янг сыграл за «Интер» в 23 матчах, отметился тремя голевыми передачами и заработал четыре жёлтые карточки. В составе итальянского клуба англичанин играет с 2020 года.

Ранее Янг за свою карьеру выступал за «Манчестер Юнайтед», «Астон Виллу» и «Уотфорд». В сборную Англии футболист вызывался с 2007 года. Портал transfermarkt оценивает игрока в € 10 млн.