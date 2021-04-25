«Интер» — «Верона»: онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00

Сегодня, 25 апреля, состоится матч 33-го тура итальянской Серии А сезона-2020/2021 «Интер» — «Верона». Встреча пройдёт на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Начало — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Розарио Абиссо. В бригаду войдут ассистенты Мауро Галетто и Луиджи Росси. Резервный рефери — Алессандро Пронтера.



«Интер» в 32 матчах набрал 76 очков и занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Верона» (41) — на десятом месте. В первом круге турнира «Интер» обыграл «Верону» со счётом 2:1. Встреча состоялась 23 декабря 2020 года. Голы в составе миланского клуба забили Лаутаро Мартинес и Милан Шкриньяр.