Мостовой — о важности дерби для Тедеско: уже всё равно. То он приходит, то уходит

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о важности для главного тренера красно-белых Доменико Тедеско предстоящего дерби в 27-м туре Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и ЦСКА.



«ЦСКА с «Локо» играл нормально, они не заслуживали крупного поражения. Просто у «Локомотива» сейчас залетает всё, что можно. «Спартак» нас, наоборот, удивил с «Уфой». Команды в одинаковом состоянии, но у ЦСКА много потерь: Магнуссон, Фернандес. Это уже огромные проблемы, но у армейцев есть Влашич. Он может решить. Олича не будут судить по дерби. Важно ли выиграть для Тедеско? Мне всё равно. Всё, что он делает за последнее время… Чего мы только ни слышали, ни видели. То приходит, то уходит. Сегодня всё-таки «Спартак» фаворит. Меньше травмированных, плюс свои фанаты. Это большое преимущество», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Матч «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня и начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Червиченко: для Олича дерби — решающий матч. Если проиграет, по нему сделают выводы