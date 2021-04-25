Червиченко: для Олича дерби — решающий матч. Если проиграет, по нему сделают выводы

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и ЦСКА.
«Спартак» сегодня выиграет. За счёт атаки, азарта и ошибок. У них из критического — только отсутствие Жиго. А у ЦСКА очень много травмированных, ещё и Фернандеса нет. Это уже совсем смерть. У меня есть ощущение, что если сегодня ЦСКА проиграет, то по Оличу могут быть сделаны выводы. Для него это решающий матч. Если проиграет, то в следующем сезоне можем увидеть нового тренера. А для Тедеско это возможность реабилитироваться за кошмарное поражение после «Уфы». Если он хочет остаться в «Спартаке», то ему нужно убедительно выигрывать», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Матч «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня и начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- 25 апреля 2021
-
15:29
-
15:26
-
15:20
-
15:15
-
15:05
-
15:04
-
14:50
-
14:48
-
14:40
-
14:21
-
14:13
-
13:59
-
13:50
-
13:36
-
13:28
-
13:24
-
13:11
-
13:02
-
12:51
-
12:43
-
12:34
-
12:30
-
12:10
-
11:49
-
11:37
-
11:29
-
11:22
-
11:01
-
10:49
-
10:43
-
10:30
-
10:25
-
10:24
-
10:03
-
10:03