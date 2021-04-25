Червиченко: для Олича дерби — решающий матч. Если проиграет, по нему сделают выводы

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и ЦСКА.



«Спартак» сегодня выиграет. За счёт атаки, азарта и ошибок. У них из критического — только отсутствие Жиго. А у ЦСКА очень много травмированных, ещё и Фернандеса нет. Это уже совсем смерть. У меня есть ощущение, что если сегодня ЦСКА проиграет, то по Оличу могут быть сделаны выводы. Для него это решающий матч. Если проиграет, то в следующем сезоне можем увидеть нового тренера. А для Тедеско это возможность реабилитироваться за кошмарное поражение после «Уфы». Если он хочет остаться в «Спартаке», то ему нужно убедительно выигрывать», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Матч «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня и начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.