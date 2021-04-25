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Федун: буду болеть за «Зенит» в матче с «Локомотивом». «Спартак» не заслужил чемпионство

«Владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что считает санкт-петербургский «Зенит» наиболее достойным претендентом на победу в чемпионской гонке.

«Буду ли болеть за «Зенит» в матче с «Локомотивом»? Да-да! Пусть «Зенит» становится чемпионом — мы не заслужили титул. Почему именно «Зенит»? Остальные не заслужили», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимал ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Спартака» в Москве и завершилась со счётом 1:0. На 37-й минуте встречи красную карточку получил полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов. Единственный гол в матче на 52-й минуте забил нападающий «Спартака» Джордан Ларссон.

Московский «Спартак» набрал 50 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Столичный ЦСКА (46) — на шестом месте. Лидером чемпионата является «Зенит» (58).