«Монако» с Головиным обыграл «Анже» и вышел на второе место в Лиге 1

В матче 34-го тура французской Лиги 1 «Монако» переиграл «Анже». Встреча состоялась на стадионе «Раймон Копа — Жан-Буин» в Анже и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол на 79-й минуте забил форвард монегасков Виссам Бен-Йеддер, ему ассистировал Юссуф Фофана. Российский полузащитник Александр Головин провёл на поле 79 минут и был заменён на Сеска Фабрегаса.
Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в 2018 году. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 17 матчах чемпионата Франции, забил четыре гола и отдал восемь результативных передач.
«Монако» в 34 матчах набрал 71 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2020/2021. «Анже» (41) — на 11-м месте. Лидером соревнований является «Пари Сен-Жермен» (72).
- 25 апреля 2021
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