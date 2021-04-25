Карпин: почему Альмквист и Полоз поменялись позициями? На доске вам объяснить?

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после победы в матче с тульским «Арсеналом» (1:0) ответил на вопрос о тактических изменениях в ходе встречи.

«Почему Альмквист и Полоз поменялись позициями? Это наши тактические моменты. На доске вам объяснять? Поменяли, потому что решили, что так станет лучше. Есть ли вопросы по пенальти в ворота «Ростова»? Не знаю. Если исходить из того, что видел краем глаза на повторе – да, рука была.



Команда не вылетит, не поднимется на еврокубковые места. Задача – выигрывать все матчи. Дальше будет видно. Ещё хотим играть так, как хотим.



Игра Альмквиста – то, что мы ждём от него? Нет, мы ждём от него ещё более ярких матчей. В чём опасность матчей против команд, которые стараются сохранить место в Премьер-Лиге? Проиграть. Этой команде очень нужны очки, а у нас может появиться некая расслабленность. Стараемся её избежать», — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова».