«Аталанта» разгромила «Болонью» со счётом 5:0, Миранчук забил один из голов

В матче 33-го тура итальянской Серии А «Аталанта» разгромила «Болонью». Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась со счётом 5:0.

На 22-й минуте счёт открыл полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский, ему ассистировал Луис Мурьель. На 44-й минуте преимущество бергамасков увеличил Мурьель. В начале второго тайма полузащитник «Болоньи» Йерди Схаутен получил красную карточку.

На 57-й минуте Ремо Фройлер довёл счёт до разгромного. Спустя две минуты Дуван Сапата забил четвёртый гол, голевую передачу отдал Руслан Малиновский. На 73-й минуте отличился Алексей Миранчук, ему ассистировал Йоаким Мехле.

«Аталанта» набрала 68 очков и поднялась на второе место в таблице Серии А. «Болонья» (38) находится на 12-м месте.