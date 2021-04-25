«Аталанта» разгромила «Болонью» со счётом 5:0, Миранчук забил один из голов
В матче 33-го тура итальянской Серии А «Аталанта» разгромила «Болонью». Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась со счётом 5:0.
На 22-й минуте счёт открыл полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский, ему ассистировал Луис Мурьель. На 44-й минуте преимущество бергамасков увеличил Мурьель. В начале второго тайма полузащитник «Болоньи» Йерди Схаутен получил красную карточку.
На 57-й минуте Ремо Фройлер довёл счёт до разгромного. Спустя две минуты Дуван Сапата забил четвёртый гол, голевую передачу отдал Руслан Малиновский. На 73-й минуте отличился Алексей Миранчук, ему ассистировал Йоаким Мехле.
«Аталанта» набрала 68 очков и поднялась на второе место в таблице Серии А. «Болонья» (38) находится на 12-м месте.
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