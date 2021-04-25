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«Аталанта» разгромила «Болонью» со счётом 5:0, Миранчук забил один из голов

«Аталанта» разгромила «Болонью» со счётом 5:0, Миранчук забил один из голов
Футбол / Италия 0

В матче 33-го тура итальянской Серии А «Аталанта» разгромила «Болонью». Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась со счётом 5:0.

На 22-й минуте счёт открыл полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский, ему ассистировал Луис Мурьель. На 44-й минуте преимущество бергамасков увеличил Мурьель. В начале второго тайма полузащитник «Болоньи» Йерди Схаутен получил красную карточку.

На 57-й минуте Ремо Фройлер довёл счёт до разгромного. Спустя две минуты Дуван Сапата забил четвёртый гол, голевую передачу отдал Руслан Малиновский. На 73-й минуте отличился Алексей Миранчук, ему ассистировал Йоаким Мехле.

«Аталанта» набрала 68 очков и поднялась на второе место в таблице Серии А. «Болонья» (38) находится на 12-м месте.

Италия - Серия А. 33-й тур
25 апреля 2021, воскресенье. 21:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
5 : 0
Болонья
Болонья
1:0 Малиновский – 22'   2:0 Мурьель – 44' (пен)   3:0 Фройлер – 57'   4:0 Сапата – 59'   5:0 Миранчук – 73'
Удаления: нет / Схаутен – 49'
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