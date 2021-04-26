Сульшер прокомментировал ссору Фреда и Магуайра во время матча «МЮ» — «Лидс»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал ссору полузащитника Фреда с защитником Гарри Магуайром во время матча 33-го тура чемпионата Англии с «Лидс Юнайтед» (0:0). Ранее в СМИ появилась информация, что Фред и Магуайр высказывали друг другу претензии по ходу встречи.
«У нас есть группа, которая требует друг от друга многого. Стандарты высоки как на тренировках, так и в игре, дело не только в том, чтобы быть хорошим парнем. Мы требуем максимальных усилий. Я действительно гордился тем, насколько мы сильны. Никогда не думал, что соперник угрожает нашим воротам во втором тайме, но на не хватило искры, чтобы выиграть игру», — приводит слова Сульшера Goal.
Подопечные Марсело Бьельсы в 33 матчах набрали 47 очков и поднялись на девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Манчестер Юнайтед» (67) — на втором месте, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 10 очков.
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