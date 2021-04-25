Сульшер — о встрече с «Лидсом»: очень хороший матч. Именно «МЮ» сегодня доминировал

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился эмоциями после матча 33-го тура АПЛ с «Лидс Юнайтед» (0:0).
«Очень хороший матч. Любой соперник должен хорошо подготовиться к „Лидсу“, чтобы заслужить право играть с ним на равных и иногда даже доминировать. Я чувствовал, что сегодня мы были готовы к этому. В прошлый раз мы выиграли у „павлинов“ со счётом 6:2, но владели мячом всего 40%. Сегодня во втором тайме у нас было 60% владения мячом. „Лидс“ с их физической подготовкой может доминировать почти с любой командой, но мои футболисты сегодня показали свою прекрасную физическую форму. Мы создали два опасных момента, против одного у соперника, и в целом имели больше шансов забить.
Мы должны выигрывать каждый матч, чтобы оказать давление на „Манчестер Сити“. Потерянные два очка, ещё сильнее отдаляют нас от „горожан“. Но мы идём дальше. У нас впереди два матча в полуфинале Лиги Европы, а между ними матч с „Ливерпулем“. Мы работаем так, чтобы каждая игра имела значение», — цитирует Сульшера BBC.
Подопечные Марсело Бьельсы в 33 матчах набрали 47 очков и поднялись на девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Манчестер Юнайтед» (67) — на втором месте, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 10 очков.
- 25 апреля 2021
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