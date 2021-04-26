Онопко рассказал, что ему понравилось и не понравилось в игре ЦСКА в матче со «Спартаком»

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко оценил игру армейцев в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:1).
«Во втором тайме, находясь в меньшинстве, ЦСКА играл даже лучше, чем в равных составах — были моменты у Рондона, Дзагоева, Чалова. Мне понравилось, что ЦСКА в меньшинстве не рухнул — продолжал атаковать и создавать моменты. Самое главное, не сели в глухую оборону, как это обычно бывает с командами после удаления.
Из того, что не понравилось: это уже не первая игра, когда футболисты ЦСКА создают мало моментов, мяч почти не находится в штрафной. Контроль ведь неплохой, вскрывают зоны, но мяч же надо доставлять в штрафную. Есть контроль, но без ворот — вот этот момент надо улучшать. Не хватает дальних ударов: раньше били Влашич, Сигурдссон, Эджуке…
Результат для ЦСКА не очень хороший — команда отдаляется от призовой тройки. За еврокубки, конечно, можно побороться, но о Лиге чемпионов, наверное, речи уже не идёт», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 26 апреля 2021
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