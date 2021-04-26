Уткин: отношусь к Романцеву лучше, чем к Гинеру. Он по крайней мере не хотел меня убить

Известный блогер Василий Уткин высказался о несостоявшемся переходе «Спартака» под контроль нынешнего президента ЦСКА Евгения Гинера на рубеже веков. Тогда красно-белых тренировал Олег Романцев.
«Очень часто вспоминают, что, когда Гинер явился в футболе, он сначала хотел купить «Спартак». По этому поводу задаётся вопрос: могла ли продлиться эпоха Романцева в этой связи? Могло ли это быть удивительной синергией двух действительно выдающихся людей, как к ним ни относись? Я к Романцеву отношусь значительно лучше — он по крайней мере никогда не хотел меня убить.
Могло ли быть круче? Самое удивительное, что нет. Эпоха Романцева закончилась не потому, что они не объединились с Гинером, и не потому, что не нашлось никого, кто пришёл бы вместо Гинера в «Спартак» в начале 2000 годов. Эпоха Романцева закончилась, потому что закончились батарейки у Олега Ивановича, к сожалению. Это был процесс, который, наверное, сложно было остановить», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.
Ранее Василий Уткин сообщил, что заразился коронавирусом.
- 26 апреля 2021
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