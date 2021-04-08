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Форвард «Спартака» Джордан Ларссон заинтересовал дортмундскую «Боруссию» и «Вест Хэм»

Форвард «Спартака» Джордан Ларссон заинтересовал дортмундскую «Боруссию» и «Вест Хэм»
Футбол / РПЛ 0
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Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон попал в сферу интересов европейских клубов, сообщает Goal.com.

По информации источника, вариант с приобретением шведского футболиста рассматривает дортмундская «Боруссия». Стан «шмелей» может в скором времени покинуть звёздный форвард Эрлинг Холанд, и в таком случае им потребуется усиление в атаку. В клубе видят в Ларссоне идеальное дополнение к составу и уверены, что у него большой потенциал.

Помимо «Боруссии» интерес к Джордану проявляет лондонский «Вест Хэм Юнайтед». Английский клуб также следит за развитием игрока.

Ларссон перешёл в «Спартак» в 2019 году. В нынешнем сезоне 23-летний форвард принял участие в 23 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 12 голов (1 — с пенальти) и отдал 5 результативных передач.

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