Крицюк пропустил курьёзный гол в матче с «Жил Висенте»

Российский голкипер «Белененсеша» Станислав Крицюк пропустил курьёзный гол в матче 29-го тура португальской Примейры с «Жил Висенте» (2:1).
На 43-й минуте встречи футболисты «Жил Висенте» организовали опасную контратаку. Крицюк выбежал из штрафной и попытался перехватить навес, однако форвард «Жил Висенте» принял мяч раньше и обыграл вратаря, после чего катнул мяч в пустые ворота.
Права на видео принадлежат Liga Portuguesa de Futebol Profissional. Видео можно посмотреть в YouTube-канале португальской Примейры.
В этом сезоне Крицюк сыграл 22 матча, в которых пропустил 19 голов.
Напомним, в марте российский голкипер «Белененсеша» получил прямую красную карточку в начале матча 24-го тура португальского чемпионата с «Риу Аве». На третьей минуте встречи нападающий «Риу Аве» убежал один на один с голкипером «Белененсеша». Крицюк выбежал из штрафной, пытаясь прервать пас, и на скорости въехал в ноги форварду хозяев. Судья незамедлительно показал россиянину красную карточку.
- 26 апреля 2021
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