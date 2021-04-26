АПЛ объявила имена 23 претендентов на попадание в Зал славы

Английская Премьер-лига объявила имена претендентов на попадание в Зал славы лиги.



Как сообщает официальный сайт АПЛ, в список вошли 23 футболиста. По итогам голосования болельщиков и специального жюри английской Премьер-лиги будут выбраны шесть кандидатов, которые и попадут в Зал славы АПЛ.



Список претендентов на попадание в Зал славы: Эрик Кантона («Манчестер Юнайтед»), Тони Адамс («Арсенал»), Мэтт Ле Тиссье («Саутгемптон»), Иан Райт («Арсенал», «Вест Хэм Юнайтед»), Петер Шмейхель («Манчестер Юнайтед»), Рой Кин («Манчестер Юнайтед»), Лес Фердинанд («Куинз Парк Рейнджерс»), Сол Кэмпбелл («Тоттенхэм», «Арсенал»), Энди Коул («Манчестер Юнайтед»), Робби Фаулер («Ливерпуль»), Пол Скоулз («Манчестер Юнайтед»), Дэвид Бекхэм («Манчестер Юнайтед»), Фрэнк Лэмпард («Челси»), Рио Фердинанд («Лидс Юнайтед», «Манчестер Юнайтед»), Деннис Бергкамп («Арсенал»), Патрик Виейра («Арсенал»), Майкл Оуэн («Ливерпуль», «Ньюкасл Юнайтед», «Манчестер Юнайтед»), Стивен Джеррард («Ливерпуль»), Джон Терри («Челси»), Эшли Коул («Арсенал», «Челси»), Дидье Дрогба («Челси»), Робин ван Перси («Арсенал», «Манчестер Юнайтед») и Неманя Видич («Манчестер Юнайтед»).



В этом году попасть в Зал славы АПЛ смогут только игроки, которые закончили карьеру к 1 августа 2020 года.



Первыми в Зал славы АПЛ были включены бывшие нападающие Алан Ширер и Тьерри Анри.

Алана Ширера и Тьерри Анри первыми включили в зал славы АПЛ