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«Лацио» разгромил «Милан»

«Лацио» разгромил «Милан»
Футбол / Италия 0

В матче 33-го тура итальянской Серии А «Лацио» переиграл «Милан». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 3:0 в пользу римской команды.

На 2-й минуте счёт открыл нападающий «Лацио» Хоакин Корреа, ему ассистировал форвард Чиро Иммобиле. На 45-й минуте Мануэль Лаццари забил второй гол, однако после вмешательства VAR взятие ворот было отменено. В начале второго тайма Корреа оформил дубль, голевую передачу отдал Луис Альберто. В концовке Иммобиле забил третий гол римлян.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато. Ассистенты — Чиро Карбоне и Фабиано Прети. Резервный судья — Юан Лука Сакки.

«Лацио» в 33 матчах набрал 61 очко и занимает шестое место в таблице итальянской Серии А. «Милан» (66) — пятый.

Италия - Серия А. 33-й тур
26 апреля 2021, понедельник. 21:45 МСК
Лацио
Рим
Окончен
3 : 0
Милан
Милан
1:0 Корреа – 2'   2:0 Корреа – 51'   3:0 Иммобиле – 87'
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