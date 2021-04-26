«Лацио» разгромил «Милан»

В матче 33-го тура итальянской Серии А «Лацио» переиграл «Милан». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 3:0 в пользу римской команды.

На 2-й минуте счёт открыл нападающий «Лацио» Хоакин Корреа, ему ассистировал форвард Чиро Иммобиле. На 45-й минуте Мануэль Лаццари забил второй гол, однако после вмешательства VAR взятие ворот было отменено. В начале второго тайма Корреа оформил дубль, голевую передачу отдал Луис Альберто. В концовке Иммобиле забил третий гол римлян.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато. Ассистенты — Чиро Карбоне и Фабиано Прети. Резервный судья — Юан Лука Сакки.

«Лацио» в 33 матчах набрал 61 очко и занимает шестое место в таблице итальянской Серии А. «Милан» (66) — пятый.