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Пиоли — о разгроме от «Лацио»: игра «Милана» не была ужасной

Пиоли — о разгроме от «Лацио»: игра «Милана» не была ужасной
Футбол / Италия 0
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал разгромное поражение в матче с «Лацио» (0:3).

«Как это часто бывает в подобных встречах, наши соперники были успешнее в решающих эпизодах. В первом тайме мы сыграли лучше и могли сравнять счёт. Я ожидал большего от команды, потому что у нас есть все качества, чтобы играть лучше, но после второго гола всё стало сложнее.

«Милан» — сильная команда. Нам нужно быстро отреагировать, потому что это болезненное поражение. Если рано пропускать от такой команды, как «Лацио», это позволяет им защищаться и контратаковать, что они умеют делать лучше всего.

Нам нужно добиться большего, чтобы завершить сезон на правильной ноте, потому что мы не хотим, чтобы он нас разочаровал. Игроки так же расстроены, как и я, потому что это был важный матч. Игра не была ужасной, но нам нужно работать лучше", — цитирует Пиоли Football Italia.

«Лацио» разгромил «Милан»
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