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Сёмин: мы берём иностранных тренеров без опыта, а наших ребят совсем не жалуем

Сёмин: мы берём иностранных тренеров без опыта, а наших ребят совсем не жалуем
Футбол / РПЛ 0
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин посоветовал российским клубам обращать внимание в первую очередь на отечественных тренеров.

«Не называя фамилий… Мы берём иностранцев, которые не имеют никакого опыта, а у нас таких ребят своих очень много. Надо давать им команду, доверять и помогать также. Ведь когда мы берем иностранца, мы ему очень сильно помогаем и в прессе. Даже после плохих игр можно разукрасить так, что, оказывается, он был гением, этот тренер. А наших мы не совсем жалуем. У нас большая группа ребят: Овчинников, Евсеев… Посмотрите, как наши работают — Черевченко, Слуцкий, Семак. Они работают лучше, чем кто-либо. Давайте им доверять», — цитирует Сёмина «Матч ТВ».

Сёмин покинул «Локомотив» летом 2020 года по истечении контракта. Новым наставником железнодорожников стал серб Марко Николич.

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