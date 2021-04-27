Нагельсман прокомментировал переход в «Баварию»

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман поделился впечатлениями от перехода в мюнхенскую «Баварию», который состоится летом 2021 года.

«Не скрывал, что меня привлекает должность главного тренера «Баварии», и что я хотел бы взяться за эту работу, если когда-нибудь представится такая возможность. Работа в «Баварии» — это уникальная возможность для меня. Хотел бы поблагодарить Оливера Минцлаффа и остальную часть правления „Лейпцига“ за то, что они с „Баварией“ пришли к общему знаменателю и сделали этот переход возможным. Слишком рано прощаться и говорить о своих воспоминаниях, потому что я еще не закончил работу в „Лейпциге“. Моя миссия может закончиться летом, но до тех пор я выложусь полностью», — приводит слова Нагельсмана «Твиттер» Bayern & Germany.