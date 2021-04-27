«Бавария» объявила о грядущем назначении Нагельсмана

«Бавария» объявила о назначении наставника «РБ Лейпциг» Юлиана Нагельсмана главным тренером мюнхенской команды с 1 июля 2021 года.
«Новым главным тренером «Баварии» станет 33-летний Юлиан Нагельсман. Он родился в Баварии и перейдёт из „РБ Лейпциг“ в мюнхенский клуб в начале следующего сезона 1 июля 2021 года. Соглашение с „Баварией“ будет действовать до 30 июня 2026 года», — сообщает пресс-служба «Баварии».
Контракт Нагельсмана с «быками» был рассчитан до лета 2023 года. Нагельсман возглавил «РБ Лейпциг» в 2019 году, а до этого тренировал «Хоффенхайм». За три тура до конца сезона «быки», набрав 64 очка, занимают второе место в турнирной таблице Бундеслиги, уступая лишь «Баварии» (71).
Напомним, нынешний главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик покинет команду по окончании сезона.
- 27 апреля 2021
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