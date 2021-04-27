В Израиле появилась первая арбитр-трансгендер

Футбольный арбитр из Израиля Сапир Берман начала процесс смены пола. Таким образом, Берман стала первой в мире судьёй-трансгендером, сообщается на официальном сайте Израильской футбольной федерации.



«Реакция на моё заявление была очень тёплой, что придало мне уверенности. Я работаю в мужской индустрии и из-за этого боялась раскрыться. Но всё позади. Ощущаю себя женщиной и просто не могла дальше этого скрывать. Выйти на свет было необходимо в первую очередь для меня самой, для моей души. Знаю, что поступаю правильно. Надеюсь, это поможет другим обрести уверенность и не бояться говорить.



Мои профессиональные амбиции остаются прежними — я хочу обслуживать самые важные матчи в Израиле и на международном уровне. Это моя цель», — отметила Берман.

Фото: Официальный сайт Израильской футбольной федерации