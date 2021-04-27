«Ливерпуль» может подписать Санчо в случае ухода Салаха

Вингер дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джейдон Санчо в скором времени может перейти в один из клубов АПЛ.



Как сообщает Daily Mail со ссылкой на Bild, в подписании 21-летнего англичанина заинтересован «Ливерпуль». Однако сделка может состояться лишь в том случае, если стан мерсисайдцев покинет нападающий Мохамед Салах. В последнее время слухи о возможном уходе египтянина появляются с завидным постоянством.



В нынешнем сезоне Бундеслиги Джейдон Санчо провёл 23 матча, забил шесть голов и отдал девять голевых передач. Контракт Санчо со «шмелями» действует до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего англичанина в € 100 млн.



Мохамед Салах в английской Премьер-лиге сезона-2020/2021 провёл 32 матча, забил 20 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с красными рассчитан до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает 28-летнего футболиста в € 110 млн.

Мохамед Салах может перейти в «ПСЖ»