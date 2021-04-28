«Enjoy, enjoy!» Фомин рассказал, как с приходом Шварца изменилась его роль в «Динамо»
Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин рассказал, как изменилась его роль в команде с приходом нового главного тренера Сандро Шварца.
«Очень нравится, когда Шварц говорит «enjoy»: «Не бойтесь ошибаться, наслаждайтесь игрой, получайте удовольствие». У меня после таких слов улыбка на лице, понимаю, что буду кайфовать на поле.
А ещё моя роль в команде изменилась – стал играть выше. Семь голов и четыре передачи с учётом Кубка – никогда таких цифр не было. Если в «Уфе» катали от обороны, то здесь чаще идём в атаку. Enjoy, enjoy!» — сказал Фомин в эксклюзивном интервью для корреспондента «Чемпионата» Евгения Маркова.
«Динамо» в 26 матчах набрало 46 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
«Сходил бы на Машкова и Безрукова». В «Спартаке» Фомин не задержался, в «Динамо» – лидер
Прочитал всего Ремарка и слушает «Кино», а ему всего 24.
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