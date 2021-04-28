Кузнецов: сразу сказал, что красной у Ахметова не было. Карасёв ошибся против ЦСКА дважды

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов отреагировал на решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС отменить красную карточку, полученную полузащитником армейцев Ильзатом Ахметовым в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:1).



«Отмена красной карточки Ахметова — абсолютно правильное решение КДК. Я сразу сказал, что никакой красной карточки не было: Ахметов сыграл в мяч, а нога по инерции попала в ногу Соболеву, который даже не попытался вступить в борьбу. Одно дело, если бы Соболев тоже шёл к мячу, но он же просто стоял и смотрел эпизод.



Карасёв, отсудив матчи ЦСКА, ошибся против них два раза подряд. Очень печально, когда люди, которые сидят перед телевизором и видят повтор по 10 раз с разных ракурсов, принимают решение и ошибаются. Человеческий фактор — когда такое происходит не один раз, а несколько раз подряд — это уже тенденция», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

КДК РФС отменил красную карточку Ильзата Ахметова в матче со «Спартаком»