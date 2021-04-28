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Даниэль Себальос: договориться о продлении аренды в «Арсенале» будет трудно

Даниэль Себальос: договориться о продлении аренды в «Арсенале» будет трудно
Футбол / Англия 0

Полузащитник мадридского «Реала» Даниэль Себальос, выступающий за лондонский «Арсенал» на правах аренды, предположил, что, вероятнее всего, покинет английский клуб по окончании сезона.

«У меня случился неудачный период, потому что не хватало стабильности, которая была в прошлом году. Но последние 5-6 игр я провёл на хорошем уровне. Если честно, Ла Лига мне нравится больше. Премьер-лига сильна, но для моего стиля испанский чемпионат подходит лучше.

Думаю, договориться о продлении аренды будет трудно — и для «Реала», и для меня», — приводит слова Себальоса Onda Cero.

Испанский полузащитник защищает цвета «Арсенала» с июля 2019 года, в нынешнем сезоне он провёл за лондонский клуб 23 матча в Премьер-лиге и отметился 3 результативными передачами. Подопечные Микеля Артеты занимают 10-е место в турнирной таблице АПЛ.

Видеообзор поражения «Арсенала» в домашнем матче с «Эвертоном»:

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