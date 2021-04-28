«Арсенал» намерен купить Юлиана Брандта летом. «Боруссия» установила ценник на игрока

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Брандт может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.
Как сообщает Goal.com со ссылкой на Bild, в услугах футболиста по-прежнему заинтересован лондонский «Арсенал». «Канониры» намерены приобрести Юлиана в летнее трансферное окно. Немецкий клуб будет готов расстаться со своим игроком, если получит предложение в размере примерно € 23 млн.
Об интересе «Арсенала» к Брандту стало известно в начале этого года. Сообщалось, что переход может состояться в зимнее трансферное окно, однако этого не случилось.
Брандт начинал карьеру в «Байере-04», а в «Боруссию» перешёл в 2019 году. Сумма трансфера составила € 25 млн. В нынешнем сезоне 24-летний хавбек принял участие в 28 матчах немецкой Бундеслиги, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
Видеообзор поражения «Арсенала» в домашнем матче с «Эвертоном»:
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