«Арсенал» намерен купить Юлиана Брандта летом. «Боруссия» установила ценник на игрока

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Брандт может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.



Как сообщает Goal.com со ссылкой на Bild, в услугах футболиста по-прежнему заинтересован лондонский «Арсенал». «Канониры» намерены приобрести Юлиана в летнее трансферное окно. Немецкий клуб будет готов расстаться со своим игроком, если получит предложение в размере примерно € 23 млн.



Об интересе «Арсенала» к Брандту стало известно в начале этого года. Сообщалось, что переход может состояться в зимнее трансферное окно, однако этого не случилось.



Брандт начинал карьеру в «Байере-04», а в «Боруссию» перешёл в 2019 году. Сумма трансфера составила € 25 млн. В нынешнем сезоне 24-летний хавбек принял участие в 28 матчах немецкой Бундеслиги, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Видеообзор поражения «Арсенала» в домашнем матче с «Эвертоном»: